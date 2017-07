Falhas na fiscalização permitem fraudes com fármacos

NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 00:39 Facebook

Ministério Público aponta "fragilidades" no Centro de Conferência de Faturas. Sistema não cruza informações com bases de dados de utentes e de médicos.

O sistema centralizado de conferência de faturas existe desde 2010 e elegeu a "minimização da ocorrência de fraude e do risco de pagamentos indevidos" de comparticipações de medicamentos como uma das suas principais virtudes. Mas o Ministério Público aponta ao Centro de Conferência de Faturas (com sede na Maia), da Administração Central do Sistema de Saúde, diversas "fragilidades" e "debilidades" que têm facilitado a ocorrência de fraudes ao Serviço Nacional de Saúde.

