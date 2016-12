Filmadas a furtar garrafa cheia de gorjetas num restaurante

Joaquim Gomes Hoje às 00:35, atualizado às 00:36 Facebook

Duas jovens foram filmadas quando furtavam uma garrafa de gorjetas, com cerca de 700 euros, num restaurante do centro do Porto.

O furto foi cometido ao final da tarde de quinta-feira, no balcão do restaurante Alma Portuense, na zona da Trindade, tendo sido filmado pelas câmaras de videovigilância daquele estabelecimento.

As duas mulheres aproveitaram uma ida das duas empregadas de balcão à copa e, num ápice, levaram a garrafa com notas e muitas moedas, envolta em papel colorido. O furto foi antecedido por um reconhecimento do local pelas duas suspeitas, poucas horas antes do assalto.

O proprietário do restaurante, Fernando Ribeiro, apresentou queixa à PSP, esperançado que a partir das imagens identifiquem ambas as suspeitas que levaram as gorjetas de um mês de trabalho. O dinheiro proporcionaria um "pé de meia" de cerca de 50 euros para cada funcionário, segundo afirmou ao JN Paula Azevedo, uma das empregadas de mesa.