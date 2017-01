Funcionária da PJ do Porto detida por desviar ouro

Nuno Miguel Maia e Oscar Queirós Hoje às 08:50, atualizado às 08:52 Facebook

Uma funcionária da Polícia Judiciária do Porto foi detida pelos próprios inspetores da instituição por fortes suspeitas de autoria de um desvio de várias peças em ouro. Os metais preciosos tinham sido apreendidos e estavam guardados no cofre da PJ do Porto.

A detida exerce funções administrativas nas instalações da Diretoria do Porto. Estava a ser investigada há vários meses, tendo sido detetados indícios de ligação àqueles desaparecimentos, que foram sendo feitos ao longo dos tempos.

Foram emitidos mandados de detenção e busca pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Ministério Público do Porto e executados por uma brigada da própria PJ do Porto.

O ouro desaparecido fora confiscado no âmbito de várias investigações, incluindo por fraudes fiscais.