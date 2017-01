Ontem às 22:58 Facebook

Poucas horas depois de vencer por 1-0 o Rio Ave, em Lisboa, o técnico do Belenenses, Quim Machado, viu o seu veículo ser assaltado em Santo Tirso, onde reside.

O Mercedes AMG Coupé preto estava estacionado em frente à casa do treinador de futebol, na Praça do Conde de S. Bento, no centro da cidade. Os assaltantes usaram dois blocos de cimento para segurar o veículo e furtaram as quatro rodas.