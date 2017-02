Gangue do tabaco ouvido esta quarta-feira em tribunal

Hoje às 09:45, atualizado às 09:47 Facebook

São presentes ao tribunal de Guimarães, esta quarta-feira, os cinco indivíduos suspeitos de mais de meia centena de furtos a cafés e pastelarias para roubar máquinas de tabaco.

O grupo, liderado por Pascoal, com cadastro por tráfico de droga e suspeito da tentativa de homicídio de dois guardas, foi detido na madrugada de terça-feira depois de mais dois assaltos.

Há meses que os investigadores do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos seguia o rasto do gangue do tabaco, que planeava ao pormenor os assaltos.

Os assaltos eram realizados em viaturas furtadas, que eram roubadas em localidades diferentes dos alvos. Depois, com uma ferramenta feita artesanalmente arrombavam as máquinas de tabaco.

Os indivíduos, com idades entre os 26 e os 36 anos, são ouvidos esta quinta-feira pelo juiz de instrução criminal que lhe vai aplicar as medidas de coação.