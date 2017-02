Gangue fez explodir caixa Multibanco em Cascais

Ontem às 23:33 Facebook

Um gangue fez explodir, esta terça-feira, pouco antes das cinco horas da manhã, a caixa Multibanco instalada no edifício do Serviço de Finanças de Cascais, na avenida do Ultramar, e fugiu com largos milhares de euros.

Segundo notícia avançada pelo site "Cascais24", pelo menos um assaltante foi visto por testemunhas a fugir e a entrar num veículo de marca Audi.

A PSP de Cascais acionou a Polícia Judiciária, que fez deslocar uma brigada ao local para recolha de vestígios.

A investigação está entregue à Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ, que atribui este ataque a um gangue, suspeito de outros tantos registados nos últimos meses na Grande Lisboa.