Gangue que assaltou Continente tinha cúmplice de 74 anos

Um homem de 74 anos integrava a quadrilha que assaltou uma carrinha de valores no hipermercado Continente, em outubro do ano passado, no Barreiro, e que disparou rajadas de pistola-metralhadora contra a PSP, segundo soube o JN junto de fontes policiais.

O assaltou provocou um morto e um ferido grave entre os assaltantes, atingidos pelos disparos da PSP, e dois outros assaltantes fugiram. No entanto, a Unidade Nacional Contra Terrorismo, que assumiu o inquérito, conseguiu deter um dos fugitivos 15 dias depois e agora os dois restantes foram igualmente detidos, o que deu por fim o inquérito, uma vez que toda a quadrilha foi desmantelada.

Um dos elementos agora detido é um homem de 74 anos, que não participava na estrutura operacional do grupo, mas que dava apoio logístico. Uma das funções seria o transporte dos operacionais, sempre que havia um golpe. Uma vez que os carros usados no assalto eram sempre furtados, os veículos eram abandonados e era o idoso que depois os ia buscar, na sequência de um contacto telefónico.

A totalidade dos elementos do grupo, todos em prisão preventiva, tinha origem em Linda-a-Velha, Carnaxide, Amadora e Oeiras e têm todos cadastro por assaltos à mão armada, incluindo a carrinhas de valores. O grupo está indiciado por tentativas de homicídio contra os agentes da PSP, associação criminosa e roubo qualificado.

As investigações incidem agora sobre o armamento usado pelos assaltantes, em particular a pistola-metralhadora Scorpion, que as autoridades apreenderam na sequência da intervenção da PSP, que abriu fogo contra a quadrilha, não obstante as rajadas de pistola-metralhadora, um facto que foi destacado ao JN por elementos da PJ.

Decorrem agora perícias no Laboratório de Polícia Científica sobre as armas apreendidas, em particular sobre a Scorpion, para verificar se poderá ter sido usada em qualquer outro caso criminoso. Sabe-se já que a quadrilha não está associada a outro assalto com violência ocorrido em finais de 2015, num centro comercial em Coina, também no Barreiro, desta feita contra uma ourivesaria, não obstante ter sido usada também uma Scorpion.