Gato em motor de carro provoca discussão entre vizinhos

R.P. Hoje às 00:01, atualizado às 00:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Um gato, que se meteu no motor de um carro, na zona de Vila Nova de Telha, na Maia, provocou, este domingo à noite, uma discussão entre vizinhos, que terminou com disparos de arma de fogo e uma mulher ligeiramente ferida.

O gato introduziu-se no motor da viatura cerca das 22 horas e a mulher, de 45 anos, presume-se que a dona do animal, terá pedido ao proprietário do carro e seu vizinho, que retirasse o animal.

Começaram a discutir por razões que se desconhecem e o homem sacou de uma arma de fogo não legalizada, com a qual terá efetuado alguns disparos.

Juntou-se mais gente no local e durante a confusão a mulher sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido transportada ao Hospital de S. João pela ambulância do INEM dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia.

A GNR esteve no local.