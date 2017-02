Glock da PSP apreendida a suspeito em bairro

Nuno Silva Hoje às 16:37 Facebook

Na edição impressa do dia 27 de janeiro, o JN noticiou em primeira mão a apreensão de uma Glock pertencente à PSP, no Bairro da Pasteleira, no Porto.

Uma pistola Glock pertencente à PSP foi apreendida, em 25 de janeiro, a um suspeito de tráfico de droga, numa operação de rotina, no Bairro da Pasteleira, no Porto. Na altura, foi iniciada uma investigação para apurar o contexto em que a arma foi parar às mãos de um civil, identificado como um estudante, de 21 anos.

O caso foi descoberto depois de uma Equipa de Intervenção Rápida (EIR) da 2ª Divisão da PSP, durante um patrulhamento, ter recebido a denúncia de que um grupo consumia droga na esplanada de um café, na Rua de Bartolomeu Velho. Perante algum nervosismo evidenciado pelos indivíduos, um dos quais possuía um saco com liamba, os elementos policiais revistaram-nos.

Um dos visados, mecânico, de 29 anos, morador no Bairro do Aleixo, tinha nos bolsos do casaco duas pistolas de calibre 6,35 mm, com 10 munições. Mas o que mais surpreendeu os polícias da EIR foi terem encontrado na posse do estudante, residente no Bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres, uma Glock 19, com a inscrição "Força de Segurança", que foi atribuída à própria PSP.

Na ocasião, contactado pelo JN, o Comando do Porto da PSP nada quis adiantar sobre o caso, referindo apenas que estava a ser averiguado.

Na operação foram também apreendidas 24 munições da Glock (9 mm), quatro carregadores, liamba em quantidade suficiente para 59 doses e 558 euros em dinheiro. Os dois detidos foram ao Tribunal de Pequena Instância Criminal, por posse ilegal de armas.

As pistolas seguiram para peritagens, investigando-se a relação ao tráfico de droga e a um incidente ocorrido no início da semana no Bairro da Pasteleira Nova, em que um Mercedes foi crivado de balas, num alegado ajuste de contas.