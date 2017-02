GNR apreende mais de 80 animais em operação de combate ao tráfico

Hoje às 11:56, atualizado às 11:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A Guarda Nacional Republicana apreendeu mais de 80 animais, entre os quais suricatas, cobras, um chimpanzé e aves, em várias operações de combate ao tráfico e exploração ilícita de espécies protegidas.

Segundo informou a GNR esta quinta-feira, as ações de fiscalização, que decorreram entre 30 de janeiro e 19 de fevereiro em todo o país, foram direcionadas para estabelecimentos comerciais e feiras, "para prevenir e detetar situações de posse, tráfico e exploração ilícita de espécies da fauna e flora e produtos derivados", adianta a GNR em comunicado.

Durante a operação, denominada "Thunderbird", foram ainda fiscalizadas serrações, empresas transformadoras de madeira, operadores económicos do setor madeireiro e particulares, com o objetivo de "prevenir e detetar situações de tráfico de madeira tropical ilegal".

Segundo a GNR, foram fiscalizados 4311 animais, 345 operadores, 168 estabelecimentos comerciais, 87 operadores económicos de madeira, 50 serrações e 41 empresas transformadoras de madeira.

Na sequência das ações de fiscalização, que decorreram no âmbito da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES), foram detetadas 57 infrações e apreendidos 86 animais.

A GNR adianta que foram apreendidos pelos militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 63 aves, 12 cobras, quatro suricatas, um quati e um chimpanzé.

A operação contou com a colaboração da Autoridade Tributária, em ações de fiscalização nos aeroportos, portos e estações de correio e ainda com o apoio do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

A Guarda Nacional Republicana tem disponível 24 horas por dia a linha "SOS Ambiente e Território", através do número azul 808 200 520 ou através de uma plataforma, onde as pessoas podem denunciar situações que possam violar a legislação ambiental e animal.