GNR detém dois suspeitos de furtos e recupera seis viaturas

A GNR de Évora anunciou a detenção de dois homens de 41 e 47 anos, em Setúbal, por suspeita de furto de viaturas, tendo recuperado seis veículos furtados, centenas de peças auto e equipamento de desmantelamento.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Évora da GNR refere que as detenções foram efetuadas, na quarta-feira, no âmbito de uma investigação relacionada com furtos e recetação de veículos e peças auto, ocorridos no centro e sul do país.

A operação envolveu uma busca a um armazém, situado em Setúbal, onde alegadamente os suspeitos guardavam o material furtado e desmantelavam as viaturas, adianta a GNR.

Segundo a Guarda, durante a busca, foram recuperados três veículos ligeiros de mercadorias e um de passageiros, duas retroescavadoras, um empilhador, centenas de peças auto e equipamento de desmantelamento.

Desenvolvida pelo Comando Territorial do Évora da GNR, a operação foi coordenada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora e contou com o apoio da Unidade de Intervenção da guarda.

Os detidos foram presentes ao Tribunal de Évora para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.