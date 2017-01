GNR intercetou encomendas furtadas por gangue de Almancil

Reis Pinto Hoje às 10:51 Facebook

A GNR apreendeu, na terça-feira, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, três encomendas postais com objetos furtados por uma gangue de cidadãos estrangeiros, recentemente desmantelado em Almancil, no Algarve,

A operação, realizada por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé, consistiu na abertura de encomendas postais com objetos furtados que seriam remetidas para o estrangeiro.

Após a abertura, diligência presidida pelo juiz de instrução criminal, foi possível apreender 190 peças em metais preciosos, 50 relógios, uma coleção de moedas, dez bolsas de senhora, perfumes, três consolas de videojogos, um tablet, uma máquina fotográfica, uma estátua/imagem religiosa, uma caneta de coleção e diversas peças de vestuário e calçado.

A ação foi efetuada no âmbito de inquérito a cargo do DIAP de Faro, relativo à detenção na passada semana, em Almancil, de cinco homens, quatro argentinos e um chileno, indiciados por furtos em residências.