GNR prende assaltante que atacava em parques de hipers

A GNR deteve um homem, de 39 anos, suspeito de vários roubos a mulheres em parques de hipermercados na zona do Grande Porto.

A detenção foi consumada pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Gaia, que recuperou diverso material roubado, como carteiras, telemóveis e documentos.

O suspeito foi intercetado no Bairro da Pasteleira Nova, no Porto, quando seguia num carro furtado.

Nos assaltos, escolhia sempre mulheres sozinhas, atacando preferencialmente em parques de estacionamento de superfícies comerciais, quando as vítimas levavam as compras para as viaturas.

As autoridades suspeitam do seu envolvimento em pelo menos 13 roubos.

O detido já tinha antecedentes criminais, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.