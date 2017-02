Grupo de assaltantes destrói multibanco com uma marreta

Hoje às 08:52, atualizado às 08:55 Facebook

Um grupo de assaltantes destruiu, esta terça-feira de madrugada, uma caixa multibanco em Tires, na freguesia de S. Domingos de Rana, em Cascais, e fugiu numa carrinha.

O grupo de duas ou três pessoas destruiu a caixa multibanco, da agência do Millenium BCP, com uma marreta, tendo depois fugido numa carrinha de cor escura, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O incidente ocorreu pelas 3.15 horas e a fonte não soube precisar se o grupo conseguiu retirar da caixa algum dinheiro nem o montante em causa.