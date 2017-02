Homem acusado de abusar de mãe de 70 anos é julgado em Coimbra

Hoje às 10:31, atualizado às 10:35 Facebook

Um homem de 53 anos, acusado de abusar e de coagir a mãe, de 70 anos, em Oliveira do Hospital, começa a ser julgado na quarta-feira pelo Tribunal de Coimbra.

O homem foi trabalhar para Espanha "muito jovem", regressando a Oliveira do Hospital depois de 20 anos "sem dar qualquer notícia" e de ter cumprido uma pena de prisão, no país vizinho, de onde saiu em liberdade condicional, refere o Ministério Público, na acusação a que a agência Lusa teve acesso.

Regressado a Portugal, o indivíduo foi acolhido pela mãe e pelo seu companheiro, em Oliveira do Hospital, em 2014.

A coabitação "não foi pacífica", constata o Ministério Público (MP), sublinhando que, depois de ter sido expulso de casa, deslocou-se à residência e ameaçou a mãe e o companheiro com um machado, apropriando-se de 300 euros.

O filho da vítima voltou mais uma vez para Espanha, onde foi novamente preso, afirma o MP.

De acordo com a acusação, o arguido, depois de cumprir pena de prisão até 27 de dezembro de 2015, regressou a Portugal, passando a viver na casa da sua mãe, que, entretanto, sofria de "problemas de origem nervosa", devido à morte do seu companheiro.

Após uma estadia no Hospital Sobral Cid, a mãe voltou à sua residência a cinco de fevereiro, passando a ingerir bebida alcoólicas com frequência "por razões de viuvez e pelo estado de saúde de um dos filhos".

Desde o seu regresso, o arguido começou a ter "comportamentos impróprios", nota o Ministério Público.

A 10 de fevereiro, aproveitando o facto de a ofendida ter adormecido depois de ingerir bebidas alcoólicas e tomar comprimidos para dormir, o arguido abusou da sua mãe.

Nos dias seguintes, o homem continuou a ter comportamentos impróprios para com a mulher.

O comportamento levou a que um dos irmãos apresentasse queixa na GNR, que retirou o arguido da habitação.

No entanto, o homem acabou por voltar à residência quatro dias depois, conseguindo entrar em casa, onde ameaçou com uma faca de cozinha um irmão e a sua mãe. "É hoje que vos mato aos dois", terá dito o arguido, de acordo com o MP.

O arguido terá agredido a mãe e colocado a vítima e o seu irmão na varanda da casa, depois de lhes retirar os telemóveis.

Após várias horas ao frio e à chuva, o homem permitiu o regresso dos dois ao interior da casa, tendo pedido à mãe para telefonar a um dos seus filhos, residente em Madrid, para retirar a queixa na GNR.

O homem acabou por ser detido e preso preventivamente.

O arguido é acusado de dois crimes de roubo agravado, um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, um crime de importunação sexual, um crime de coação agravada na forma continuada e dois crimes de sequestro.

O julgamento começa na quarta-feira às 14 horas.