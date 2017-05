Homem acusado de violar e tentar matar mulher sem-abrigo

Hoje às 13:22 Facebook

O Ministério Público acusou um homem suspeito de ter violado e de tentar matar uma mulher em Albufeira, no Algarve, em dezembro de 2016.

Em nota publicada na sua página da internet, a Procuradoria da Comarca de Faro refere que o Ministério Público (MP) do Departamento de Investigação e Ação Penal de Albufeira deduziu acusação contra o arguido, de 38 anos, pela prática de um crime de violação e de um crime de homicídio qualificado na forma tentada. Os factos remontam à madrugada do dia 1 de dezembro de 2016.

De acordo com a acusação, o arguido "entrou numa zona de multibanco de uma dependência bancária da baixa de Albufeira e, aí, violou e agrediu, com violência, uma mulher, com mais de 65 anos, sem-abrigo, que ali pernoitava".

Na altura da detenção, a Polícia Judiciária (PJ) indicou que o arguido abordou a mulher que se encontrava a dormir no hall de uma dependência bancária, junto às caixas ATM, "e, mediante o uso de força física, despiu-a parcialmente e face à resistência da vítima agrediu-a, provocando-lhe fraturas maxilo-faciais e nasais.

O agressor foi intercetado por um jovem de 21 anos, que o conseguiu imobilizar até à chegada da GNR.

O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público de Albufeira com a investigação delegada na Polícia Judiciária, encontrando-se o arguido em prisão preventiva a aguardar julgamento.