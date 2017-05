Homem aliciava menores com droga a troco de fotos sexuais

Hoje às 15:17 Facebook

A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira ter detido um homem, em Ferreira do Alentejo, por suspeita de aliciar menores a darem-lhe, em troca de droga, fotografias em poses sexuais, que depois divulgava na Internet.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a PJ explica que o suspeito, de 27 anos e com antecedentes criminais, foi detido em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, e "pela presumível prática dos crimes de pornografia de menores, aliciamento de menores para fins sexuais e tráfico de estupefacientes".

O suspeito foi detido e sujeito a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, na quarta-feira, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva, adiantou à agência Lusa fonte da Diretoria do Sul da PJ.

Segundo a Judiciária, o suspeito obtinha dos menores fotografias em poses sexuais, que "posteriormente divulgava na Internet", "mediante a contrapartida" de lhes fornecer droga para consumirem.