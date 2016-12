Homem armado assalta farmácia em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 17:15, atualizado às 17:48 Facebook

Um homem armado e com a cara tapada terá assaltado, ao final da tarde desta quarta-feira, uma farmácia em Vermoim, Famalicão.

Paula Marinho ainda não se recompôs do susto que apanhou quando, esta quarta-feira, viu a sua farmácia ser assaltada. Passavam poucos minutos das 18 horas quando um individuo armado com uma caçadeira entrou na farmácia de Vermoim, em Famalicão e exigiu que os funcionários abrissem as caixas registadoras. Roubou cerca de mil euros.

O individuo, que vestia uma gabardine bege, usava um gorro, um cachecol a tapar a cara e uns óculos de sol, esperou que a farmácia focasse sem clientes e entrou. "Mostrou uma caçadeira e ordenou que abrissem as gavetas. Uma funcionária ainda disse que não abria mas ele desbloqueou a caçadeira", contou Paula Marinho, responsável pela farmácia.

Nessa altura, a funcionária abriu as gavetas das quatro caixas registadoras e o individuo retirou o dinheiro. "Sempre a mostrar a caçadeira", contou Paula que na altura se encontrava no escritório da farmácia.

Enquanto tirava o dinheiro não queria que ninguém olhasse. "Não olhem para mim", dizia enquanto fazia o assalto. Depois de ter o dinheiro na sua posse fugiu em direção ao carro, um Citroen Xantia branco, que deixou a cerca de 500 metros da farmácia.

"Os funcionários ainda tentaram ir atrás dele mas de nada adiantou", lamentou a responsável. As autoridades suspeitam que o mesmo individuo tenha tentado roubar a estação dos CTT de Brito, no concelho de Guimarães, por volta das 17 horas de ontem.

O individuo tentou entrar nos CTT mas a funcionária ter-se-á apercebido que estava de cara tapada e fechou a porta. O homem fugiu.

A PJ está a investigar o caso e suspeita que se trate do mesmo individuo que tem assaltado vários postos de abastecimento de combustível da zona.