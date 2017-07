Homem embriagado ateou fogo com isqueiro em Vila Nova de Poiares

Hoje às 12:51 Facebook

A PJ deteve, no sábado, um homem de 33 anos, desempregado, que é suspeito de ter provocado um incêndio em Vila Nova de Poiares, que consumiu uma área de cerca de cinco hectares.

O incêndio ocorreu no sábado em São Miguel de Poiares, freguesia de Vila Nova de Poiares (distrito de Coimbra), tendo ardido uma área de cerca de cinco hectares de eucaliptos, pinheiros e azinheiras, refere o comunicado da PJ.

Segundo fonte da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, o indivíduo suspeito foi logo "identificado" por locais como presumível autor do fogo, sendo que a detenção ocorreu "praticamente a seguir ao incêndio".

O detido, de 33 anos, era operador de motosserra, mas encontrava-se desempregado, e terá atuado "num quadro de alcoolismo", utilizando um isqueiro para atear o foco de incêndio.

O suspeito deverá ser presente hoje no Tribunal de Coimbra para primeiro interrogatório.

Esta é a 12.ª pessoa que a Diretoria do Centro da PJ já identificou e deteve pela autoria do crime de incêndio florestal no presente ano, informou à agência Lusa a mesma fonte da PJ.

"A PJ continua a recolher informação dos diversos incêndios na zona Centro, na tentativa de identificar os respetivos autores", acrescentou.

A nível nacional, a PJ já deteve 43 pessoas pela autoria desse crime.