Homem morto a tiro quando entrava em casa

Um homem de 54 anos foi assassinado com vários tiros, este sábado de madrugada, quando se preparava para entrar em casa, no concelho de Miranda do Corvo.

O homicídio ocorreu na localidade de Granja de Semide, freguesia de Semide, naquele concelho do distrito de Coimbra, tendo o corpo sido encontrado pela companheira da vítima cerca das 03.30 horas, após estranhar a sua demora.

Segundo o capitão Mendes do Destacamento da GNR da Lousã, a vítima foi encontrada dentro da sua propriedade, junto ao camião que conduzia, com ferimentos de arma de fogo, que terão sido provocados horas antes de ter sido encontrado.

O suspeito do crime é ainda desconhecido das autoridades, tendo a investigação do caso passado para a alçada da Polícia Judiciária.

"Presume-se que o autor do homicídio tenha efetuado os disparos e se posto em fuga de seguida", disse o capitão Mendes.

O corpo da vítima foi retirado do local já durante a manhã.