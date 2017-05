Homem perseguiu ex-companheira na rua com uma faca

Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 24 anos por suspeita de violência doméstica, em Almada, depois de o suspeito ter perseguido a ex-companheira com uma arma branca na via pública.

"Um elemento da PSP foi abordado pela vítima, que estaria a ser perseguida pelo seu ex-companheiro. Identificado o suspeito pelo agente da PSP, apurou-se que o mesmo perseguiu a vítima com uma faca de cozinha em punho, na via pública", refere a PSP em comunicado.

A arma foi recuperada e apreendida e o suspeito foi detido, não tendo ainda sido presente em tribunal.

Também em Almada, no distrito de Setúbal, a PSP deteve um homem de 34 anos por furto em interior de viatura, tendo sido recuperados os objetos furtados, avaliados me cerca de 3.500 euros.

O alerta foi dado por moradores da zona e os dois alegados autores puseram-se em fuga, tendo sido perseguidos pela polícia.

Durante a perseguição automóvel, os suspeitos abandonaram a viatura e puseram-se em fuga apeada, com um suspeito a ser intercetado e o segundo a ser identificado.

"Foi recuperado o produto do furto, duas malas de viagem e uma mochila com o respetivo conteúdo, no valor de 3.500 euros, que foram entregues ao legítimo proprietário", indicou a polícia.