Homem que esfaqueou outro na Feira fica em prisão preventiva

O homem de 39 anos que na terça-feira esfaqueou outro de 50 anos com gravidade na rua, em Santa Maria da Feira, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

Segundo fonte da GNR, o suspeito foi esta quarta-feira presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santa Maria da Feira, tendo-lhe sido decretada a medida de coação mais grave.

O crime ocorreu na terça-feira, cerca das 14 horas, na rua São José, em Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira.

"A vítima estava a discutir com o agressor na via pública, quando terá sido esfaqueada na zona do abdómen", disse à Lusa o responsável pelas relações públicas da GNR de Aveiro, Tiago Meireles.

A vítima foi transportada para o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, onde foi operada com sucesso.

Contactado pela Lusa, fonte do Gabinete de Relações Públicas do hospital disse que o doente "está estável, mas mantém-se sob observação".