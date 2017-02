Homem tenta matar mulher com faca em Custóias

Ontem às 23:29 Facebook

Um homem com uma faca tentou matar a mulher em casa, este sábado, à noite, em Custóias, Matosinhos.

A mulher escapou com a ajuda da vizinhança e o homem foi levado para a ala de psiquiatria do Hospital de S. João, no Porto.

O incidente teve lugar na Rua Nova de São Gens, em Custóias. A PSP esteve no local e elaborou um processo de violência doméstica.

Segundo os bombeiros de São Mamede de Infesta, que transportaram o homem para o hospital, o agressor tem problemas de foro psicológico e antecedentes de comportamento agressivo.