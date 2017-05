Comissão apresenta queixa sobre divulgação de alegado abuso sexual

Hoje às 21:15 Facebook

A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género expressou esta quarta-feira "repúdio pela gravidade dos comportamentos praticados e divulgados pelas redes sociais e pelo órgão de comunicação social 'Correio da Manhã'".

A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) refere que no vídeo é visível "um alegado abuso sexual a uma rapariga". Uma posição que contrasta com a posição da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, segundo a qual APAV a filmagem não permite "avaliar a existência de um crime contra a liberdade ou a autodeterminação sexual", desconhecendo-se "designadamente, a idade da jovem, a existência ou não de consentimento para o ato sexual e a relevância desse mesmo consentimento à luz da idade e estado daquela".

A Comissão para a Igualdade de Género decidiu "apresentar queixa no DIAP da Comarca do Porto, contra incertos, no sentido de proceder às diligências que considere necessárias tendo em vista o apuramento de responsabilidade criminal que esteja em causa, uma vez que as imagens indiciam comportamentos que consubstanciam a prática de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual".

Por outro lado, também foi decidido "apresentar queixa no DIAP da Comarca de Lisboa, contra o Jornal 'Correio da Manhã', no sentido de proceder às diligências que considere necessárias, tendo em vista o apuramento de responsabilidade criminal, uma vez que as imagens divulgadas indiciam a prática de crime contra a honra ou contra a reserva da vida privada".