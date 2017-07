Incendiária de Castelo Branco ficou em prisão preventiva

Hoje às 18:11 Facebook

A mulher suspeita de atear o incêndio florestal que deflagrou no domingo no concelho de Castelo Branco e afetou também Vila Velha de Ródão ficou em prisão preventiva, avançou fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Esta quarta-feira de manhã, a PJ tinha divulgado que a mulher, de 50 anos e doméstica, foi detida pela Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR, por suspeita de "um crime de incêndio florestal em terreno povoado por pasto seco e pinheiros, com utilização de isqueiro".

A mesma fonte referiu à Lusa, durante a tarde, que depois de ouvida em primeiro interrogatório judicial para lhe serem aplicadas medidas de coação, a mulher ficou em prisão preventiva.

Este incêndio começou em Vale Coelheiro, na freguesia de Santo André das Tojeiras, no concelho e distrito de Castelo Branco, às 17:55 de domingo, tendo-se propagado ao concelho vizinho de Vila Velha de Ródão.

Este ano a Polícia Judiciária já identificou e deteve 41 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.