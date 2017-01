Instrutor confirma corrupção com cartas de condução

Joaquim Gomes Hoje às 12:39, atualizado às 12:42 Facebook

Um instrutor de condução automóvel confirmou, esta manhã, a corrupção com cartas de condução no centro de exames teóricos de Vila Verde da Associação Nacional dos Industriais de Ensino da Condução Automóvel.

"Entreguei envelopes com dinheiro aos examinadores Joaquim Moreira de Oliveira e José dos Anjos Cancela", disse o instrutor, António Carlos Alves Rodrigues, da Póvoa de Lanhoso, referindo-se a dois instrutores do centro de exames teóricos da Associação Nacional dos Industriais de Ensino da Condução Automóvel (ANIECA), em Vila Verde, acusados neste processo, que envolve 47 pessoas.

António Rodrigues confirmou encontros junto às instalações da ANIECA e ainda nas imediações do Santuário de Nossa Senhora do Alívio, Vila Verde.

"Os candidatos pagavam sempre antes de serem ajudados nos seus exames teóricos em Vila Verde", salientou o mesmo examinador António Rodrigues.

"Encontramo-nos ainda na Estrada Nacional 101, na zona da Ponte de Bico", próximo do Rio Cávado, nos arredores de Braga, entre Vila Verde e Amares.

"O meu patrão, Fernando Antunes, é que tratava de tudo, limitando-me eu a seguir as suas instruções e a entregar envelopes com dinheiro, o que só fazia para preservar o meu posto de trabalho, os ordenados em atraso e outros créditos laborais", acrescentou já na sala de audiências do Tribunal de Braga.