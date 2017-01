Instrutor quebra pacto de silêncio no julgamento das cartas de condução

Joaquim Gomes Hoje às 10:36, atualizado às 11:17 Facebook

O pacto de silêncio entre os arguidos, assumido há uma semana no início do megajulgamento do processo das cartas de condução, foi quebrado, esta sexta-feira, por um dos acusados.

O julgamento, a decorrer em Braga, conheceu, assim, uma reviravolta, ao ponto de a juíza-presidente, Luísa Oliveira Alvoeiro, ter dispensado todas as testemunhas indicadas pela acusação e que estava previsto serem ouvidas esta quinta-feira.

O advogado, João Ferreira Araújo, comunicou a intenção do cliente, o instrutor de condução automóvel António Rodrigues, em fazer declarações, depois de ter dito, na primeira sessão do julgamento, que não pretendia falar.

O arguido, que pelo menos para já não dispõe do estatuto de "arrependido", vai começará a responder às perguntas da procuradora da República, Natacha Borges de Pinho, acerca do alegado envolvimento nos esquemas para se "facilitar" as cartas de condução, viciando os exames, teóricos e os práticos".

António Rodrigues, de 46 anos, instrutor de condução automóvel, é acusado por cinco crimes de corrupção ativa para ato ilícito, por suspeitas de "ajudar" candidatos a passar em exames práticos e teóricos, recebendo assim "luvas".

O processo envolve 47 arguidos acusados genericamente de favorecerem um elevado número de candidatos com dificuldades em obter cartas de condução e que terão recebido contrapartidas entre 1000 e 1500 euros e de 100 a 150 euros, para "facilitarem" nos exames teóricos e nos práticos, respetivamente.

Um dos beneficiados foi o futebolista Fábio Coentrão, que assumiu ter sido "ajudado" em provas teóricas do Centro de Exames da ANIECA (Associação Nacional de Industriais do Ensino de Condução Automóvel), em Vila Verde.

Fábio Coentrão pagou três mil euros ao Banco Alimentar Contra a Fome, de Braga, obtendo a suspensão provisória do processo, deixando de ser arguido e passando a testemunha, como propôs o Ministério Público e a juíza decidiu.