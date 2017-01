Investigado assalto milionário ao "El Corte Inglés" de Gaia

Ontem às 22:38 Facebook

Milhares de euros em relógios e peças de ouro foram furtados do "El Corte Inglés" de Vila Nova de Gaia, onde um grupo de encapuzados conseguiu penetrar durante as horas de fecho, arrombando a montra do café Starbucks.

Foi na semana passada que pelo menos cinco indivíduos rebentaram a montra do café, a partir do qual conseguiram aceder à zona de ourivesaria do edifício.

Levaram vários relógios e peças de ourivesaria cujo valor totalizou alguns milhares de euros.

Saíram do local pelo mesmo caminho. A PSP ainda inspecionou o espaço, mas o grupo já tinha fugido.

O caso está agora a ser investigado.