Homem esfaqueado no Queimódromo do Porto

Um homem, que terá cerca de 30 anos, foi esfaqueado, ao início da manhã deste domingo, no interior do recinto do Queimódromo, no Porto.

A agressão terá ocorrido cerca das 6 horas, durante uma altercação com diversos indivíduos no interior da discoteca que funciona no interior do recinto, onde decorrem os festejos da Queima das Fitas do Porto.

A vítima foi agredida à navalhada no abdómen e foi transportado, em estado muito grave, para o Hospital de Santo António, onde se encontra internado na Unidade de Cuidados Intensivos.

O caso foi entregue à Policia Judiciária.