Jovem espanhola queixa-se de violação em residencial no Porto

Uma cidadã espanhola de 24 anos queixou-se à Polícia, na manhã desta terça-feira, de ter sido violada numa residencial, no Porto.

A jovem, segundo apurou o JN, relatou que se encontrava no quarto, no período entre as 9.30 e as 9.50 horas, quando foi surpreendida por um desconhecido, que aparentava ter entre 20 e 30 anos e falava português.

O indivíduo, segundo a descrição da queixosa, ameaçou-a com uma faca de cozinha e violou-a.

O caso foi denunciado à PSP, mas a investigação ficará a cargo da Polícia Judiciária.

A jovem foi assistida no Hospital de S. João, no Porto.