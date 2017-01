Jovem futebolista espancado por adversários

NORBERTO VASCONCELOS SOUSA Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bate-boca no final do jogo de juniores entre o Senhora da Hora e o Aldeia Nova (1-0), no sábado passado, deu origem a graves agressões a um jogador da equipa senhorense.

O jovem médio, de 17 anos, foi agredido à saída da paragem do metro, quinta-feira, e teve de receber tratamento hospitalar. O caso foi participado à Polícia, que já se encontra a averiguar o sucedido.

Segundo o JN apurou junto de fonte próxima do jogador do Senhora da Hora, as agressões terão sido planeadas pelos atletas do Aldeia Nova. "Quando ele saiu da paragem do metro, na Senhora da Hora, foi cercado por quatro jogadores dos juniores do Aldeia Nova. Depois, foi espancado por dois deles. Encontra-se em muito mau estado e os pais querem levar o caso até às últimas consequências", conta.

"Vamos dar todo o apoio necessário ao nosso jogador e, se necessário for, iremos expor o caso à Associação de Futebol do Porto. Estas coisas não podem acontecer", disse, ao JN, Vasco de Carvalho, presidente do Senhora da Hora.

Contactado pelo JN, o presidente do Aldeia Nova, Vítor Melo, mostrou-se "surpreendido" pelo sucedido. "Vamos averiguar o que se passou e agir em conformidade. Lamentámos o sucedido, pois somos contra qualquer tipo de violência. É inadmissível", frisou aquele dirigente.