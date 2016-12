Jovens mataram homem à pancada e atiraram corpo a poço

JN Hoje às 11:31, atualizado às 11:33 Facebook

Dois jovens, ambos de 22 anos, foram detidos por suspeitas do homicídio de um homem, de 45 anos, cujo corpo atiraram a um poço, em Estarreja.

As detenções foram divulgadas esta sexta-feira pela Polícia Judiciária, que contou com a colaboração da GNR, na sequência de uma investigação ao crime ocorrido no sábado, em Veiros.

Segundo as autoridades, tudo aconteceu quando os dois jovens se desentenderam com a vítima, "por motivo aparentemente fútil", após terem estado os três a beber numa tasca.

"Na sequência desse desentendimento, a vítima, um homem com 45 anos, foi levada para um local ermo, em zona florestal e, numa clareira ladeada de campos agrícolas, foi violentamente agredida na cabeça, ao que tudo indica com uma caçadeira de canos serrados, usada como objeto contundente. Para além disso, os dois suspeitos desferiram-lhe ainda vários golpes com armas brancas (facas de cozinha), principalmente ao nível da região lombar", descreveu a PJ.

Os jovens terão depois atirado a vítima, inconsciente, a um poço existente no local, fazendo-o submergir em água, com a intenção de ocultar o crime.

As autoridades apreenderam as facas e a caçadeira, sendo que esta arma tinha sido atirada a um outro poço, sendo recuperada por uma equipa de mergulhadores da GNR.

Os detidos, sem ocupação profissional, são levados esta sexta-feira a tribunal.