Juízes do TC perdem guerra por subsídio de refeição

Supremo Administrativo decidiu que magistrados não podem acumular subsídio de 4,27 euros/dia com ajudas de custo.

Dois juízes do Tribunal Constitucional (TC) acabam de perder a guerra, no Supremo Tribunal Administrativo (STA), em que lutavam por um subsídio de refeição de cerca de cinco euros diários. Em 2015, o Tribunal de Contas considerou que tal subsídio era indevido, porque já recebiam ajudas de custo, e o presidente do Constitucional acabou com ele. Mas aqueles dois juízes não se conformaram, e intentaram uma ação administrativa especial que, na semana passada, foi objeto da segunda - e, em princípio, definitiva - decisão negativa do Supremo.

