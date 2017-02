Ladrões tentam atropelar agentes da PSP e escapam debaixo de tiros

Hoje às 17:08, atualizado às 17:15 Facebook

Dois agentes de um carro- patrulha da PSP da Divisão de Cascais foram alvo de tentativa de atropelamento de um veículo com dois suspeitos, que lograram escapar, mesmo debaixo dos disparos policiais, esta terça-feira, à tarde, no parque de estacionamento do supermercado E. Leclerc, em São Domingos de Rana.

Ao serem abordados, os dois homens tentaram atropelar os dois agentes e acabaram por colocar-se em fuga, mesmo debaixo dos tiros, que atingiram os pneus da viatura, que veio a ser encontrada abandonada pouco depois, em Polima.

"Uma cena digna de um filme de ação policial", foi como um dos clientes do conhecido supermercado descreveu os acontecimentos registados em pleno dia ao canal de noticias online Cascais24.

Eram, mais ou menos, duas horas da tarde, quando os agentes da patrulha móvel da PSP abordaram um veículo, marca Bentley, escuro, estacionado no parque com dois homens suspeitos.

"Quando os policias tentaram a abordagem, o condutor fez uma repentina marcha-atrás e quase só por milagre não esmagou um dos agentes contra o próprio carro da polícia", contou ao Cascais24 a mesma fonte, que pediu o anonimato.

Na fuga, ainda tentaram atropelar o outro agente, o qual, quase em simultâneo com o colega que tinha acabado de levantar-se do solo, efetuou alguns disparos de intimidação, inicialmente para o ar e depois para os pneus do veículo em fuga.

Apesar de algumas escoriações, os agentes não tiveram necessidade de ser assistidos no hospital e o veículo foi encontrado abandonado em Polima, com os pneus furados pelos disparos.

A viatura tinha sido furtada no dia 14 de janeiro no concelho de Cascais.

A investigação passou, entretanto, para a alçada da Esquadra de Investigação Criminal (EIC), que procura agora identificar, localizar e deter os dois suspeitos em fuga, alegadamente envolvidos em vários furtos de e no interior de veículos.