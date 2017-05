Olga Costa Hoje às 17:39 Facebook

Dois indivíduos tentaram chegar à Caixa Multibanco da estação de serviço de Vila Cova, em Barcelos, mas acabaram por furar a parede no sítio errado e não chegaram ao dinheiro.

Com o recurso a marretas, o duo fez um furo na parede das traseiras do posto (segunda foto) com a intenção de chegar ao Multibanco, mas acabou por dar a sítio nenhum. "Falharam a pontaria. Queriam o dinheiro, mas não calcularam bem as distâncias", conta ao JN um dos funcionários do estabelecimento, mantendo o anonimato.

Ao aperceberem-se de que estavam a fazer um buraco no local errado, os assaltantes arrombaram a porta das traseiras e conseguiram chegar ao interior da estação de serviço, mas acabaram por não levar nada de valor, a não ser garrafas de água. "Ao lado da porta que arrombaram, temos uma arca frigorífica. Devem ter tido sede, porque só levaram água. Não sabemos a razão, mas abortaram o assalto", que terá ocorrido na madrugada do dia 22 de abril, acrescenta o colaborador, explicando que os indivíduos tinham a cara tapada.

O caso está entregue ao NIC da GNR de Barcelos.

A estação de serviço de Vila Cova é "useira e viseira" em assaltos. No último, há cerca de um ano e meio, um grupo de assaltantes também arrombou a porta do estabelecimento. Na altura, o alvo era o tabaco. No mesmo dia do assaltou, um dos indivíduos foi detido quando fugia a pé.