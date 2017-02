Lar de idosos que funcionava em casa particular foi encerrado

Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um lar ilegal na freguesia de Santana da Carnota, Alenquer, foi encerrado pela Segurança Social e os quatro idosos que aí se encontravam foram realojados noutras instituições.

Fonte da GNR disse que o lar "funcionava numa habitação particular", sem estar licenciado pela Segurança Social, motivo pelo qual foi encerrado de forma definitiva.

Trata-se de um caso reincidente, uma vez que já antes tinha funcionado como lar e tinha sido fechado.

O encerramento ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização da Autoridade Tributária, Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica e Autoridade para as Condições do Trabalho, que englobou mais três lares naquele concelho, onde, segundo a mesma fonte, as autoridades detetaram irregularidades.