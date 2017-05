Líder de "bando" de tráfico de droga no Porto condenado a 14 anos

Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) fixou em 14 anos de prisão a pena do líder de um "bando" que se dedicava ao tráfico de droga na cidade do Porto, especialmente na zona da Sé.

Em nota publicada esta quinta-feira na sua página, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto refere que o Tribunal Constitucional não deu provimento a um recurso interposto pelo arguido, pelo que se mantém a pena aplicada pelo STJ.

Na primeira instância, o arguido tinha sido condenado a 10 anos, por um crime de tráfico de estupefacientes agravado e dois crimes de corrupção ativa.

O Tribunal da Relação subiu a pena para 16 anos de prisão e o STJ acabou por fixá-la nos 14.

No mesmo processo, o filho daquele arguido foi condenado a 6 anos e meio de prisão.

Os factos ocorreram entre março e novembro de 2012 e reportam-se à atividade de tráfico de estupefacientes no Porto, especialmente no Bairro da Sé.

No processo, foi também condenado, a seis anos de prisão, um chefe da PSP, que, segundo aquela procuradoria, "avisava", os traficantes dos dias e horas em que ocorreriam operações policiais de combate ao tráfico de estupefacientes naquela zona.

Por esses avisos, o polícia recebia contrapartidas.

O polícia foi condenado pelos crimes de corrupção e de tráfico de estupefacientes.

Também por colaboração com os traficantes, foi condenada uma funcionária do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto a três anos e oito meses de prisão, com pena suspensa.

O processo contou com um total de 12 arguidos, tendo todos sido condenados, embora cinco tivessem beneficiado da suspensão da execução das respetivas penas.