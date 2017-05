Máfias apostam no roubo de dados a empresas

ALEXANDRE PANDA Hoje às 00:35, atualizado às 00:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Informação sensível é desviada e rende milhões após ser vendida a firmas concorrentes ou usada em compras fraudulentas na Internet.

O fenómeno está a viver um boom sem precedentes e já rende milhões às máfias, que estão cada vez mais a apostar na criminalidade informática para lucrar. O chamado "data breach", ou violação de dados na Internet, passou de cerca de 200 milhões de casos em 2007 para 1,8 mil milhões no ano passado, em todo o Mundo. Este ano, em apenas cinco meses, o número de violações registadas já está a atingir o recorde do ano passado. Em Portugal, não existem números disponíveis, mas as autoridades admitem tratar-se de um fenómeno preocupante e em constante crescimento. O tema esteve quarta-feira em destaque na Porto Cybersecurity Conference 2017, que reuniu especialistas da área de toda e Europa e da Polícia Judiciária.

Para passar a ter acesso a todo o conteúdo da Edição Impressa no seu computador, tablet ou smartphone assine a versão digital aqui.