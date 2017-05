Mandante do massacre do "Meia Culpa" está em liberdade condicional

Hoje às 13:17, atualizado às 13:19 Facebook

O Tribunal de Execução de Penas do Porto concedeu liberdade condicional ao homem que em 1997 foi condenado a 25 anos de prisão por autoria moral do massacre na discoteca "Meia Culpa", em Amarante.

O advogado Pedro Miguel Carvalho disse à agência Lusa que o cliente foi libertado do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira na quarta-feira, mas que só recebeu a notificação da decisão do tribunal nesta quinta-feira.

José Queirós completava cinco sextos da pena a 27 de fevereiro de 2018.

O arguido cumpria uma pena única de 25 anos de prisão, pela prática, como autor, de um crime de incêndio, de 13 crimes de homicídio qualificado consumados e de 22 crimes de homicídio qualificado tentados, por factos ocorridos em 1997.

Todos os pareceres apreciados pelo Tribunal de Execução de Penas, incluindo o do Ministério Público, apontavam no sentido da concessão da liberdade condicional nesta fase do cumprimento da pena.

Na altura José Queirós era dono do "Diamante Negro", também em Amarante, que era concorrente direto do "Meia Culpa". Hoje Queirós diz estar arrependido e pronto para tentar uma reintegração na sociedade, contando com o apoio de familiares.