Mandou matar marido por 10 mil euros

Empregada de limpeza suspeita de encomendar homicídio por dez mil euros. PJ de Vila Real desvendou crime e prendeu dupla.

Quatro meses depois de um homem ter sido encontrado morto na via pública, em Chaves, a Polícia Judiciária de Vila Real deteve, na manhã de terça-feira, a mulher da vítima, considerada a mandante do crime, e um jovem, de 25 anos, suspeito de ter executado José Carlos Outeiro com um tiro de caçadeira na nuca.

