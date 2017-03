Militar da GNR atropelado em Mangualde com "prognóstico reservado"

Hoje às 16:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O militar da GNR que ficou gravemente ferido no domingo depois de ter sido atropelado numa estrada do concelho de Mangualde encontra-se com "prognóstico reservado".

"Está com prognóstico reservado, nos cuidados intensivos", informou fonte do Gabinete de Comunicação e Imagem do Centro Hospitalar Tondela Viseu.

Segundo o comando-geral da GNR, o militar ficou gravemente ferido depois de ter sido atropelado por um carro desgovernado na Estrada Nacional 16, para onde se dirigiu por causa de um acidente.

O atropelamento ocorreu pelas 16:30, na freguesia de Cunha Alta, quando o militar foi abalroado por uma viatura ligeira de passageiros.

O militar da GNR tinha sido chamado ao local devido a um despiste e estava a controlar o trânsito quando foi atingido pelo veículo.