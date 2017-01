Levantar imunidade a filhos do embaixador é "imprescindível"

Hoje às 19:52, atualizado às 19:56 Facebook

O Ministério Público afirmou, esta quarta-feira, que é "imprescindível" o levantamento da imunidade diplomática aos filhos do embaixador do Iraque em Portugal.

Segundo um comunicado enviado às redações, o Ministério Público "enviou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros certidão do processo, com a finalidade da mesma poder ser ponderada no âmbito do procedimento diplomático que for considerado adequado".

Salientando que o caso da agressão em Ponte de Sor envolve um crime de natureza pública, o inquérito "prossegue os seus termos" e o Ministério Público continua a "considerar imprescindível o levantamento da imunidade diplomática dos filhos do Embaixador do Iraque em Lisboa".

"Considerando a prova reunida e as diligências de investigação já realizadas, procedeu-se ao levantamento do segredo de justiça", conclui o comunicado.

Recorde-se que a família de Rúben Cavaco, o jovem agredido pelos dois filhos do embaixador, chegou a um acordo extrajudicial com o embaixador, mas tal acordo não impede que o processo prossiga de forma autónoma, por se tratar de um crime público.