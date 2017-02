Moreirense julgado por corromper adversários para subir à I Liga

NELSON MORAIS Hoje às 00:40 Facebook

Julgamento de seis arguidos realiza-se quase quatro anos após a acusação. Clube minhoto tentou "comprar" seis jogadores adversários para subir de divisão na época 2011-12.

No próximo dia 13 de março, o Moreirense, o filho do presidente deste clube de futebol, um ex-vice-presidente do mesmo e três futebolistas poderão começar a ser julgados pelos crimes de corrupção desportiva cometidos, presumivelmente, com o intuito de fazer o clube subir à 1.ª Liga na época 2011/12. A confirmar-se, o início do julgamento terá lugar quase quatro anos depois da acusação, deduzida em 15 de maio de 2013. Mas ainda não é certo que tal aconteça.

