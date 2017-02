Morreu agente da PSP que sofria de esclerose

Ana Correia Costa Hoje às 17:15 Facebook

Morreu, aos 40 anos, David Peixoto, o agente da PSP que sofria de Esclerose Lateral Amiotrófica e em torno de quem se tinha gerado uma onda de solidariedade para ajudá-lo a fazer um tratamento experimental na Tailândia

David Peixoto era de Braga e prestava serviço no Comando Metropolitano do Porto, tendo-lhe sido diagnosticada a doença em junho do ano passado. Era casado e deixa dois filhos pequenos.

O grupo Forças Segurança Unidas tinha agendado para o próximo dia 4 um torneio para angariar fundos destinados ao tratamento do agente Peixoto, mas o evento deverá ser agora convertido numa homenagem.