Mulher acusada de abusar sexualmente da filha menor

Vivia com a filha menor, então com 14 anos, e aproveitava as noites para abusar sexualmente dela. É esta a acusação que vai enfrentar uma mulher, residente em Lisboa, e que foi agora indiciada pelo Ministério Público. Arrisca uma pena entre três e dez anos de cadeia.

Não há muitos casos de mulheres acusadas de abusar sexualmente da própria filha. Neste caso, a mulher está indiciada por ter agido com dolo direto, quando ambas estavam sozinhas em casa.

De acordo com o Ministério Público de Lisboa, a arguida sujeitou, por diversas vezes, a filha a atos de índole sexual, no período entre meados de dezembro de 2014 e 4 de abril de 2015.

"Os factos ocorreram na casa onde a menor residia com a arguida, em Lisboa, quando ambas se encontravam na cama da menor, a ver televisão, aproveitando a arguida essa proximidade para apalpar e acariciar o peito, a vagina e as nádegas da filha", explica o Ministério Público, em comunicado.

Depois de uma denúncia, a mulher foi investigada pela Polícia Judiciária de Lisboa que conseguiu prova suficiente para avançar para uma detenção.

O Ministério Público concluiu o inquérito e mandou a mulher para julgamento.