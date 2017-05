Mulher escondia cocaína em livros infantis para Portugal

VALDEMAR PINHEIRO Hoje às 17:24 Facebook

Mais de quatro quilos de cocaína, dissimulados em livros infantis com destino a Portugal, foram confiscados pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a uma cidadã sul-africana que estava prestes a embarcar num voo com destino a Lisboa.

A mulher, de 24 anos, foi abordada na fila de passageiros no check-in de voo com destino a Lisboa e durante a entrevista, a passageira levantou suspeitas e os agentes acabaram por revistar a bagagem.

Dentro da mala foram encontrados 10 livros infantis e 48 pequenos tubos metálicos embalados de forma semelhante a capacitores. Como as capas dos livros aparentavam serem muito espessas, uma das capas foi furada, vertendo uma substância de cor branca.

Os peritos federais realizaram exames e confirmaram que as substâncias encontradas dentro dos livros e dentro dos tubos correspondiam a mais de quatro quilos de cocaína.