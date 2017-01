Multibanco assaltado com recurso a explosão

Marisa Rodrigues Hoje às 11:18 Facebook

A caixa multibanco da Caixa de Crédito Agrícola, no Patacão, em Faro, foi assaltada esta madrugada com recurso a uma explosão de gás. Os assaltantes fugiram com um cofre.

Uma forte explosão foi ouvida às 5.14 da manhã por alguns moradores, que chamaram a GNR. Um grupo de homens foi visto a sair do local numa viatura onde colocaram um cofre.



Segundo fonte da Polícia Judiciária, que investiga este assalto, o rebentamento foi feito com recurso a gás injetado para o interior da caixa ATM, ao que tudo indica, através da ranhura de saída das notas.



Os assaltantes ainda estão a monte.