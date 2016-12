Oito detidos e 353 doses de haxixe apreendidas

Hoje às 13:10 Facebook

A PSP deteve oito pessoas e apreendeu 353 doses de haxixe em duas operações realizadas entre as 22 horas de sexta-feira e as 04 horas desta madrugada no Porto, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP adianta que cinco pessoas foram detidas por tráfico de estupefacientes, duas por condução sem carta e uma por condução sob o efeito de álcool.

Durante as operações foram ainda identificadas 13 pessoas no âmbito do combate ao consumo e tráfico de estupefacientes, foi instaurado um auto de ocorrência por consumo de droga e foi apreendido haxixe suficiente para cerca de 353 doses individuais.

Também fiscalizados foram 100 condutores e respetivas viaturas, tendo sido realizados testes de álcool no sangue a 76 automobilistas e instaurados autos de notícia por contraordenação relativos a nove infrações ao Código da Estrada.