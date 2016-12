Pai que luta pela filha proibido de a ver no Natal

ÓSCAR QUEIRÓS Hoje às 12:01, atualizado às 12:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O mesmo juiz que mandou uma menina de dois anos para adoção, recusando conceder seis meses ao pai, Armando Sousa, para arranjar emprego e casa - condições essenciais para poder cuidar da filha que a mãe abandonou vinte dias após o nascimento -, rejeitou agora a retoma das visitas ao progenitor, que proibira quando decidiu que ela deveria ser adotada.

Armando Carvalho, de 60 anos, está desolado e diz que vai passar a noite de Natal sozinho, no quarto da pensão, "com a prendinha e as fotos" que tem da filha.

A luta de Armando pela filha - noticiada pelo JN e que provocou uma onda de solidariedade junto dos nossos leitores, de que resultou que tenha conseguido habitação gratuita, um ordenado de 500 euros por mês durante meio ano e a promessa de um emprego, para poder iniciar um projeto de vida com menina -, depois de dias promissores, sofreu ontem um revés.

A informação chegou numa carta do Tribunal de Família do Porto recebida ontem no escritório do advogado Hugo Vasco de Carvalho, defensor de Armando.

Proibição de qualquer contacto

Na missiva, o juiz Nuno Melo, o mesmo que mandou a menina para adoção, indefere, liminarmente, o pedido do pai para visitar a filha no Natal e, posteriormente, a retoma de visitas normais.

O pedido foi feito há dias, já depois de Armando ter recorrido para o Tribunal da Relação do Porto, onde pede a anulação do acórdão que, além de lhe recusar a oportunidade de construir um futuro com a filha, entrega a criança a uma instituição "com vista à adoção" e proíbe - lê-se na decisão assinada pelo juiz Nuno Melo -, "com efeitos imediatos, e mesmo antes do trânsito em julgado", todo e qualquer contacto entre pai e filha.

Agora neste último despacho, da autoria do mesmo magistrado, o tribunal mantêm o decidido anteriormente e rejeita a visita de Natal. E, segundo Hugo Vasco de Carvalho, além de indeferir as visitas, "o juiz diz no despacho ter ficado com a ideia que o requerente alicerça o pedido no facto de estar a reunir condições económicas e sociais (emprego e casa) mas que isso não chegará porque, para além disso, existe a questão do vínculo afetivo que, no entender do tribunal, não existe".

O magistrado acrescenta, segundo Hugo Vasco de Carvalho, "que, no entender do tribunal, o pai não faz parte do projeto futuro da vida da filha".Vasco de Carvalho disse ao JN que esta decisão do juiz Nuno Melo não permitirá a Armando ver a filha no Natal e não é possível recorrer. Porém, o advogado respondeu ao juiz - "pensando no adágio de que quem cala, consente" - para manifestar a sua "discordância total" e "relembrar que a matéria ali abordada já estava em sede de recurso", onde, diz acreditar, "se fará justiça".