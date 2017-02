LUÍS MOREIRA Hoje às 00:33 Facebook

Tem medo de que Emanuel Paulino, o "bruxo da Areosa", se queira vingar na sua família.

O advogado Pedro Bourbon, que o Ministério Público (MP) considera ser o mentor do sequestro e do assassinato do empresário João Paulo Fernandes, de Braga, pediu ao juiz de instrução proteção policial para a mulher e para os dois filhos menores, que vivem em Braga. Bourbon, que se diz inocente, é um dos sete implicados no caso.

